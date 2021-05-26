Стриминг-сервис Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского сериала. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Компания снимет сериал «Анна К» по мотивам романа писателя Льва Толстого «Анна Каренина» со Светланой Ходченковой в главной роли. Отмечается, что действие будет происходить в современной России, где светская львица, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Каренина влюбляется в наследника алюминиевой империи Вронского.

Известно также, что в создании проекта «Анна К» примут участие такие продюсеры и сценаристы, как Евгений Никишов, Валерий Федорович, Наталья Меркулова, Роман Кантор и Алексей Чупов, известные по созданию франшиз «Гоголь» и «Эпидемия».

Производством шоу займется студия 1-2-3 Production, входящая в «Газпром-медиа холдинг». Сериал выйдет на платформе Netflix и будет доступен во всем мире. Дата выпуска будет объявлена дополнительно.

Отмечается, что «Анна К» станет первым сериалом, снятым российскими кинематографистами специально для Netflix. До этого сервис только покупал готовые проекты у российских продюсеров. Первым таким многосерийным фильмом, который вышел на стриминг-платформе под брендом Originals в августе 2019 года, стал «Лучше, чем люди» от Yellow, Black and White. В октябре 2020 года сервис приобрел права на показ «Эпидемии» за рекордные для отечественного шоу 1,5 миллиона долларов.