Американский стриминг-сервис Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На данный момент заключен контракт на съемки современной версии «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Производством проекта займется студия 1-2-3 Production, входящая в «Газпром-медиа холдинг».

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Еще одним сериалом стриминг-сервиса в России станет драма, происходящая в 1990-х годах, по сценарию Михаила Шприца («Оптимисты»). По данным газеты, снимать шоу будет кинокомпания «Русское», которой принадлежат права на произведение, режиссером выступит Дарья Жук («Содержанки», «Хрусталь»).

Обсуждается также производство проекта студии «Водород», постановщиком которого может стать Эдуард Оганесян («Чики»). Кроме того, переговоры ведутся со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black and White и режиссером Климом Шипенко.

Отмечается, что до этого Netflix только покупала готовые проекты у российских продюсеров. Первым таким шоу, которое вышло на стриминг-платформе под брендом Originals в августе 2019 года, стало «Лучше, чем люди» от Yellow, Black and White. В октябре 2020 года сервис приобрел права на показ «Эпидемии» за рекордные для отечественного сериала 1,5 миллиона долларов.