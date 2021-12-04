Юрист оценила шансы наказать соседей за слишком громкий секс

В России нет реального наказания за мешающие соседям звуки интима, но соседи могут вызвать полицию, если подозревают, что в квартире происходит насилие, заявила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, пишет РИА Новости.

В разных российских регионах действуют свои законы о тишине. Как правило, в них речь идет о запрете на превышение уровня шума в жилищах свыше 55 децибел днем и 45 децибел ночью, часы отдыха. Эти показатели могут нарушить крики, пение, свист или другие действия, которые не понравятся жителем многоквартирного дома.

Звуки секса, даже слишком громкие и мешающие другим, находятся вне норм права. Административное наказание за них в российском законодательстве отсутствует. Тягай объяснила, что такие звуки относят к категории шума, сопровождающего обычную жизнедеятельность человека. Это исключает возможность наказания соседей.

Люди могут вызвать полицию лишь в том случае, если подозревают, что за стеной рядом с ними совершается насилие. «Сотрудники полиции будут иметь право доступа в квартиру для проверки заявления соседей о совершающемся преступлении», — оценила юрист шансы наказать соседей. Если жильцы не откроют дверь сотрудникам правоохранительных органов, они имеют право взломать ее.

На практике, звуки обычно прекращаются до приезда полицейских, а с «любвеобильными соседями» проводится беседа.

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