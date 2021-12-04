Вирусолог посоветовал переболевшим COVID-19 прививаться «Спутником Лайт»

Профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов посоветовал в разговоре с «Лентой.ру» прививаться тем, кто уже переболел COVID-19, вакциной «Спутник Лайт».

«Я бы посоветовал проверить антитела, если они есть, тогда иммунологически хватит «Спутник Лайт», потому что исследования показали, что однократная вакцинация переболевших обладает очень высоким защитным действием, и тогда двукратно вакцинироваться незачем — у вас уже предварительный иммунитет активирован», — рассказал вирусолог, отметив, что если человек не переболел COVID-19, тогда ему лучше привиться двукомпонентной вакциной.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала основные противопоказания к вакцинации против COVID-19.

