Экс-губернатор российского региона пожаловался на мошенников

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем Instagram-аккаунте пожаловался на мошенников, которые попытались обмануть его, прикинувшись другом, попросившим денег в долг.

Бывший глава российского региона рассказал, что ему пришло сообщение от приятеля, с которым они учились в академии, в послании было реальное фото, «подтвердившее личность», и просьба выслать 30 тысяч рублей под предлогом затруднительного положения.

Тулеев отметил, что даже не усомнился в порядочности и реальности товарища и решил помочь, но по случайному совпадению в этот момент ему позвонил общий знакомый, который рассказал, что друг давно живет за пределами России и материально не нуждается.

«Вот тебе и готов, казалось бы, ко всему! Смотрите, насколько тонко все продумано. Это как же надо было изучить мое "досье", круг моих друзей, даже фото их найти. И как психологически точно они выстроили», — возмутился бывший губернатор.

Тулеев призвал россиян быть осторожными и не попадаться на удочку мошенников. Он добавил, что сейчас жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь, а пандемия коронавируса с цифровизацией и переводом дел в онлайн подлила масла в огонь. Экс-глава Кузбасса заключил, что цинизм аферистов зашкаливает.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сдал Следственному комитету мошенника. На основании полученных фактов следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Министерства здравоохранения Михаила Москалева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере»).