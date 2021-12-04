Украину предложили включить в Соединенное Королевство

Полковник СБУ Стариков: Украине нужно идти в ЕС или примкнуть к Соединенному Королевству

Киеву нужно определиться, вступить ли в Европейский союз (ЕС) или примкнуть к Соединенному Королевству. С таким предложением в эфире телеканала «НАШ» выступил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Надо прежде всего определиться: или мы идем в Евросоюз, или мы идем в… Соединенное Королевство? Я лично за. Давайте назовемся — Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Украины. Я за», — сказал военный эксперт.

Стариков также предложил назваться пятьдесят первым штатом США. Он добавил, что Киев считает ориентирами Великобританию и Соединенные Штаты, но при этом регулярно выражает намерения вступить в Евросоюз.

По его словам, европейцы в шоке от того, что на Украине основная денежная единица — это доллар, а не евро. Полковник в отставке не указал, почему считает национальной валютой не гривну.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны НАТО готовы расширять сотрудничество с украинской стороной в военно-технической сфере. Он также отметил, альянс готов послать Москве «четкие сигналы» о том, что любая волна вооруженной агрессии против Киева станет для нее «непосильной ношей».

