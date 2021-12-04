На шахте в Свердловской области произошел горный удар

В Свердловской области на шахте «Черемуховская-Глубокая» произошел горный удар. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

По данным ведомства, в поселке Черемухово Североуральского городского округа на горнопромышленном предприятии зафиксирована сейсмическая активность. Информации о пострадавших на данный момент нет, шахта работает в штатном режиме.

В беседе с РИА Новости официальный представитель компании «Русал» по Уральскому федеральному округу Елена Воронова уточнила, что инцидент произошел в ночь на субботу, 4 декабря, на северном фланге горизонта на глубине 980 метров. Персонал, который в тот момент работал на участке был эвакуирован, следующая смена к работе допущена не была. Работа на шахте, согласно правилам, была приостановлена на восемь часов, после чего возобновилась. После горного удара создана спецкомиссия, добавила. Воронова.

«Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта — 980 метров», — пояснила она.