На Украине рассказали об условии Путина для переговоров с Зеленским

Чтобы вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский должен арестовать всех граждан Украины, которых глава РФ считает своими врагами. По словам экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, именно такое условие Путин назвал Зеленскому. Его цитирует Obozrevatel.

«Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина. И там есть черный список. Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее», — заявил политик в эфире передачи «Прямым текстом с Юрием Луценко».

Ранее стало известно, что в ближайшее время офис генпрокурора Украины может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко в торговле углем с Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР). Бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак отметил, что по этому же делу проходят политик Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин.