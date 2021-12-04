Бизнес-омбудсмен заявил о близости России к возвращению СССР

Россия находится в шаге от возвращения СССР. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в разговоре с «Коммерсантом».

Материалы по теме Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия Красная машина. 30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула?

«Вот вы начали с СССР, так мы уже опять там одной ногой. Сегодня уже, наверное, ушел этот паровоз, и вернуть-то ситуацию будет сложно», — сказал бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что на демократическом фланге в России почти никого не осталось. По его мнению, борьба за власть идет между представителями левого центра и левого радикализма.

Кроме того, Титов вспомнил события во время распада СССР. В ответ на вопрос, почему некоторые спустя 30 лет хотят вернуться в Советский союз он ответил, что многие жители и не хотели выходить из него.

Ранее последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев рассказал об упущенной возможности сохранить СССР. По его мнению, государство могло продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза, а для его сохранения необходимо было адаптировать его к новому миру и обществу, на что были потрачены шесть лет перестройки.