В Раде потребовали «включить мозги» и добиться мира с Россией

Депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб потребовала добиться мира в отношениях с Россией, чтобы республика смогла развиваться. Ее цитирует РИА Новости.

Гриб отметила, что в нынешней ситуации другие государства не согласятся начать новую мировую войну из-за Украины. По ее мнению, ситуация с российским газопроводом «Северный поток-2» показала место Украины на международной арене.

«Может быть, нам надо мозги включить и решить все-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, (...) со всеми соседями», — призвала Гриб установить дружеские отношения с соседними государствами.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предрек скорое вторжение России на территорию страны. По его словам, Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке. Глава ГУР указал, что она станет гораздо более разрушительной, чем любая из предпринятых ранее.

Кремль прокомментировал данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия фиксирует информационную кампанию, исходящую от Запада, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.