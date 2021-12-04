Глава Минобороны Украины назвал цену войны с Россией

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал цену, которую Европе придется заплатить в случае российского вторжения на украинскую территорию. Его цитирует «УНИАН».

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил украинский министр. По его словам, Евросоюз также ждет продовольственный кризис из-за отсутствия поставок украинских продуктов питания.

Резников также отметил, что война с Россией положит конец международному порядку, основанному на принципах права. Он заявил, что нападение России откроет «новую эру глобальной нестабильности». «На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины», — добавил Резников.

Ранее сообщалось, что американская разведка заявила о планах России вторгнуться на территорию Украины и составила карту наступления по нескольким фронтам. Согласно документам разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.