Приехавшие из ЮАР и Намибии российские туристы отказались ехать в обсерватор

В Домодедово около 20 приехавших из ЮАР и Намибии туристов не хотят ехать в обсерватор

В московском аэропорту Домодедово прилетевшие из Намибии и ЮАР российские туристы шесть часов отказываются ехать в обсерватор на обязательный карантин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, из 170 прилетевших туристов не готовы отправиться на обязательный карантин в Сергиев Посад около 20 россиян — они заявляют, что будут в аэропорту до тех пор, пока их не отпустят домой.

Один из туристов рассказал, что в аэропорт приехал сотрудник полиции. По словам россиянина, все люди готовы пройти дополнительные ПЦР-тестирования, чтобы их отпустили.

Обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран ввели в России 2 декабря. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что туристов, которые должны уйти на самоизоляцию, немного. Ростуризм сообщает о находящихся в ЮАР нескольких сотен россиянах.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах.