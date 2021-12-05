Матвиенко посчитала недопустимым навязывание России ЛГБТ-повестки

Россия считает недопустимым навязывание ей ЛГБТ-повестки и других чуждых ценностей. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Бахрейн.

«Нам пытаются навязывать чуждые для нас ценности. И не только нам, но и в целом в мире. Это права сексуальных меньшинств и то, что в Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо. Мы считаем недопустимым навязывание той или иной стране без учета ее истории, веры, религии, ее национальных особенностей надуманных стандартов, кем-то придуманных, продвижение неприемлемых, как они говорят, ценностей», — сказала Матвиенко.

На встрече с главой Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузией Абдалла Зейнал Матвиенко отметила, что Москва всегда будет занимать четко национально-ориентированную позицию. При этом Россия, по ее словам, «твердо придерживается своих национальных ценностей, традиционной семьи, а дети у нас являются главным приоритетом государственной политики».

Позже глава Совфеда продолжила тему уже на встрече с председателем Консультативного совета Бахрейна Али Бен Салехом Ас-Салехом. Она отметила, что происходящее в ряде стран «доходит до абсурда». В частности, это касается ситуаций, когда при формировании правительства устанавливаются квоты для представителей ЛГБТ-сообщества.

«Или принимается решение, скажем, на Нью-Йоркской бирже: те, кто будет котироваться, в советах директоров этих предприятий должен быть представитель ЛГБТ-сообщества. Это такое уже навязывание и на государственном уровне, и даже вмешательство в частный бизнес. Абсолютно неприемлемая для нас идеология», — заключила Матвиенко.

Ранее Матвиенко назвала ложью слова о возможном нападении России на Украину. По ее мнению, никаких оснований для подобных утверждений нет. Вместе с тем политик назвала такое заявление «грязной политикой» и «истерией в собственных целях».