Депутат Толстой опроверг свою принадлежность к антипрививочникам

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой опроверг свою принадлежность к антипрививочникам, сообщает портал URA.RU.

По информации издания, Толстой заявил, что выступает за право выбора: вакцинироваться от ковида или нет. «Я поддерживаю идею прививок, я просто хочу, чтобы люди делали их добровольно, осознанно, и исследовав все медицинские противопоказания, если таковые есть. Надо, чтобы человек принимал решение сам. А наше дело убедить людей в необходимости этого решения, как уже об этом говорил наш президент. Решение должно быть добровольное, но мы должны помочь его принять», — сказал депутат.

Ранее главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили в «красные зоны», где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Среди них оказались Толстой, лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев и певец и композитор Юрий Лоза.

Позже главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко, куда пригласили антипрививочников, заявил, что попытка диалога с посетителями провалилась.