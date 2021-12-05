Беременная плюс-сайз-модель показала волосы в подмышках и получила похвалу

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась новыми кадрами в Instagram, на которых видны волосы в подмышках. Под выложенной фотографией манекенщица получила массу хвалебных комментариев.

34-летняя беременная модель показала округлившийся живот с растяжками. На снимке она прикрывает оголенную грудь рукой, на которой виднеется обручальное кольцо.

Восторженные поклонники модели принялись показывать свое восхищение в комментариях под новой фотографией. «Это так красиво и естественно. Материнская природа», «Женское тело — это чудо», «Ты сделала материнство сексуальным», — писали они.

Однако не все разделили восторг. Некоторые упрекнули модель в излишней оголенности. «Это действительно так необходимо? Что случилось со скромностью?» — возмутилась одна из подписчиц.

Эшли Грэм объявила о второй беременности в июле. Звезда опубликовала снимок, на котором она предстала полуобнаженной и продемонстрировала свой живот. «Прошедший год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, новых начинаний и историй. Я постепенно начинаю осознавать и праздновать то, что будет значить для нас следующая глава», — подписала она пост, который набрал более миллиона лайков.