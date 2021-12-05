Место захоронения двух россиянок на Кипре попало на видео

«Известия» показали видео с места захоронения в саду дома отдыха на Кипре убитых россиянок

Место захоронения убитых на Кипре двух россиянок показали на видео. Запись публикует издание «Известия».

На кадрах корреспондент идет в сад дома отдыха, там видна разрытая земля. Тела были закопаны на заднем дворе.

Ранее 5 декабря российское посольство в Республике Кипр подтвердило убийство двух туристок. Их тела были обнаружены полицейским департаментом Ларнаки. Задержаны три человека сирийской национальности. Один из них дал признательные показания и показал место сокрытия жертв. Дипломаты уже связались с родственниками одной из погибшей, у второй женщины нет родных в России.

Российские туристки пропали без вести 17 ноября. Один из подозреваемых в их убийстве 32-летний гражданин Сирии.