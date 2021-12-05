Раскрыта судьба «Кинотавра» после смерти Рудинштейна

Власти Сочи продолжат реализацию проектов «Кинотавр» и «Кинотаврик» после смерти продюсера Марка Рудинштейна. Об этом мэр города Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря Рудинштейна Сочи уже на протяжении 32 лет становится «летней киностолицей России». «Мы приложим все силы, чтобы проекты Марка Григорьевича продолжали жить в Сочи», — отметил Копайгородский. Он также выразил соболезнования родным и близким продюсера.

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, создатель фестиваля «Кинотавр», скончался на 76 году жизни 5 декабря в московской больнице. 17 ноября его госпитализировали с сердечным приступом, медики диагностировали инфаркт миокарда. В конце ноября кинопродюсер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

