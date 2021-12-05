Шушкевич рассказал о первой цели встречи авторов соглашения о распаде СССР

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что первой целью встречи авторов Беловежского соглашения было решить вопрос с поставками газа в Белоруссию, а не судьбу СССР. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

По словам Шушкевича, он пригласил Бориса Ельцина на охоту в Беловежскую пущу, чтобы уговорить помочь Белоруссии нефтью и газом. «А тут мы выяснили, что над ним еще есть начальник, избранный Съездом народных депутатов СССР — над президентом России, избранным всем народом. И мы можем только просить Горбачева», — вспоминает экс-председатель БССР.

Тогда вопрос расширился до выхода из СССР. Шушкевич объяснил, что подписантами договора были шесть человек — главы государств и главы исполнительной власти. Когда решение о судьбе Союза было принято, к делу подключились чиновники, которые работали по своей программе, заключая «горизонтальные соглашения» друг с другом.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.