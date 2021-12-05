Заслуженный тренер России сделал прогноз на финал Кубка Дэвиса против Хорватии

Сборная России по теннису должна победить Хорватию в финале Кубка Дэвиса. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» сделал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

«Нужно пойти по простейшему пути и решить задачу в первых двух одиночных играх, потому что в парной встрече нашей команде будут противостоять лидеры мирового рейтинга Никола Мектич и Мате Павич. Конечно, можно обыгрывать и их, но доводить до этого не хотелось бы», — заявил Камельзон.

Тренер также подчеркнул важность результата в игре против лидера хорватов Марина Чилича. «Мы видели, как он здорово выступил на Кубке Кремля и выиграл турнир в Санкт-Петербурге. Победа над ним станет ключом к успеху», — добавил тренер. Он также подчеркнул, что выход в финал уже является большим достижением для сборной России. «Осталось сделать решающий шаг», — заявил Камельзон.

Сборная России сыграет с Хорватией в воскресенье, 5 декабря. В первом матче Андрей Рублев встретится с Борно Гойо, затем Даниил Медведев сыграет против Чилича. Если представителям одной страны не удастся победить в обоих встречах, судьба турнира решится в парном поединке. Мектич и Павич сыграют с Рублевым и Асланом Карацевым.