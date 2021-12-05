Бывший футболист сборной России дал совет Алексею Миранчуку

Полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку стоит попробовать свои силы в другом клубе. Такой совет игроку в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» дал бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов.

«Насколько я знаю, Миранчук отлично выглядит на тренировках, но совсем не получает шанса в играх. Думаю, тут дело исключительно в главном тренере. Он не видит россиянина даже в качестве игрока замены и предпочитает ему других футболистов», — заявил Кузнецов.

По его мнению, Миранчуку стоит откровенно поговорить с наставником итальянской команды Джан Пьеро Гасперини. «Нужно понять, как специалист видит его будущее в команде. В любом случае, не советовал бы Алексею возвращаться в Россию, он может прогрессировать в сильных европейских чемпионатах. Важно найти свою команду, в которой ему будет доверять тренер. Миранчуку обязательно нужна игровая практика, без нее он ничем не поможет и сборной России», — добавил Кузнецов.

Миранчук в нынешнем сезоне провел семь матчей в чемпионате Италии. Он два раза выходил в стартовом составе, а в последних шести встречах появился на поле только один раз. Россиянин вышел на замену на 77-й минуте игры против «Венеции» (4:0).