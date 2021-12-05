Названа опасная ошибка при лечении пациентов с COVID-19

РАН: в России при лечении COVID-19 «перегибают палку» в иммуносупрессивной терапии

Заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал опасную ошибку при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В эфире «Радио России» он заявил, что при лечении коронавируса в России врачи во многом «перегибают палку» в иммуносупрессивной терапии, которая подавляет нежелательные иммунные реакций организма.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без угнетающих иммунитет препаратов, так как организм пациента с COVID-19 крайне редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

«Огромное количество препаратов (угнетающих иммунитет), безусловно, отзовется в отдаленном периоде у пациентов в виде каких-то нарушений иммунитета, это не пройдет бесследно», — отметил Мацкеплишвили и добавил, что выступает против мощной иммуносупрессивной терапии.

Ранее главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева рассказала, что россияне, проходящие терапию от псориаза, легче переносят COVID-19 из-за принимаемых препаратов. Специалист объяснила, что препараты иммуносупрессивной терапии работают против воспалительного процесса псориаза.