В Евросоюзе оценили влияние геополитики на поставки газа из России

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони оценил влияние геополитических вопросов на поставки газа из России. Об этом он рассказал на проходящей в Риме конференции «Международные диалоги», передает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день Москва не заинтересована в крайне тяжелой дискуссии по данному вопросу. Он отметил, что помимо газопровода «Северный поток-2» есть различные темы, которые интересуют российское руководство. Представитель Евросоюза подчеркнул, что хотя геополитика всегда присутствует, кризис не должен выходить за пределы определенного уровня.

В то же время Джентилони заявил, что его беспокоит развитие ситуации на Украине и миграционный кризис в Белоруссии. «Я думаю, что поставки газа не будут использоваться худшим образом, чем это делалось до сих пор, но проблема остается», — объяснил он.

Ранее директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, назвала российский газопровод «Турецкий поток» троянским конем для Европы. «Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния», — написала Белькова. По ее мнению, Европа должна остановить прокачку газа по этому трубопроводу или потребовать соблюдения всеми сторонами основных правил Евросоюза.

