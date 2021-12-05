Врач рассказал о способах возродить секс в браке

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал в интервью «Пятому каналу» о причинах угасания секса в браке и перечислил способы возрождения интимной жизни.

В первую очередь, отметил врач, на сексуальную жизнь партнеров влияет качество сна. Совместные ночи в одной кровати могут приводить к ссорам, недовольствам и недосыпам, поскольку нередко партнеры мешают друг другу крепко спать, к примеру, потому что активно ворочаются во сне. Поэтому крайне важно обеспечить комфорт во время совместного сна, подчеркивает Кульгавчук.

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Для этого необходимо выбрать достаточно широкую кровать, чтобы ни одного из партнеров не тяготило присутствие другого. «На кровати, где каждому не хватает места, со временем могут накапливаться негативные ассоциации на второго человека в формате "он или она мне мешает спать"», —пояснил врач.

Частой проблемой становится храп. Тот возлюбленный, которому приходится мириться с хриплым звуком, возникающим в носоглотке партнера во время сна, может жаловаться на усталость и разбитость, подобные ссоры могут привести к скандалу или расставанию. «В таких случаях нужно обязательно лечить расстройство сна или избавляться храпа. Лечение может включать себя как программы снижения веса, так и снижение воздействия факторов, способствующих храпу, таких как, например, употребление алкоголя», — объяснил Кульгавчук.

Также сексолог предлагает обратиться к раздельному сну. По его мнению, отдельные спальни помогут чувствовать партнерам себя гораздо комфортнее.

Затронул Кульгавчук и тему интимной жизни и места для сексуальных игр. Он подчеркнул, что секс необязательно ассоциировать с отбоем и темным временем суток. Сексолог считает, что можно выделить время для такого свидания днем. «Если же пара изначально спит в разных спальнях, то можно приходить друг к другу в гости на небольшое свидание», — отметил Кульгавчук.

Врач напомнил, что к такому свиданию тоже стоит подготовиться, к примеру, надеть особенную одежду или попросить возлюбленного сделать массаж. Подобные вещи помогут расслабиться, настроиться на романтический лад, а также забыть обиды.