Болдуин удалил аккаунт в Twitter после выхода интервью о гибели оператора

Американский актер Алек Болдуин удалил один из своих аккаунтов в соцсети Twitter после выхода интервью, в котором он рассказал о гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Известно, что у артиста было два подтвержденных профиля в Twitter, в одном из которых он публиковал посты чаще. Болдуин удалил наиболее активную страницу.

Почему Болдуин решил так сделать, неизвестно. Представители кинозвезды отказались комментировать ситуацию.

22 октября стало известно, что во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из револьвера, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины Джоэл Соуза получил ранения.

Недавно Болдуин дал первое после трагедии интервью американскому телеканалу ABC, в котором заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Он также отметил, что не слышал о каких-либо проблемах с безопасностью на киноплощадке «Ржавчины».