В Киргизии отказались от новогоднего салюта из-за загрязнения воздуха

Мэрия Бишкека отказалась проводить новогодний салют из-за загрязнения воздуха в столице Киргизии. Об этом сообщает портал «Sputnik Кыргызстан».

В мэрии считают, что ухудшать и без того хрупкую экологическую обстановку неправильно.

Также власти призвали жителей столицы не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, так как они тоже способствуют появлению смога. По словам представителей мэрии, сэкономленные 800 тысяч сомов (697 985 рублей) будут потрачены на «более важные цели».

Экологическая обстановка в Бишкеке — худшая из всех столиц стран постсоветского пространства.

В феврале Киев вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Уровень диоксида серы был выше нормы в три раза, а диоксида азота — в пять-семь раз. Годом ранее украинская столица ненадолго стала городом с самым грязным воздухом в мире из-за лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС.

