Умер бывший кандидат в президенты США Боб Доул

В США умер бывший кандидат в президенты, ветеран Второй Мировой войны, сенатор-республиканец Боб Доул. Он скончался рано утром 5 декабря в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Фонд Элизабет Доул.

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«Сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне. На момент своей смерти, в возрасте 98 лет, он верой и правдой служил Соединенным Штатам Америки в течение 79 лет», — говорится в заявлении фонда. Возможной причиной смерти мог стать рак легких, который был диагностирован у политика в феврале 2021 года.

Президент США Джо Байден в знак уважения распорядился приспустить государственные флаги на всех учреждениях «до захода солнца 9 декабря».

«Боб был американским государственным деятелем, редким в нашей истории. Герой войны и один из величайших представителей Величайшего поколения. И для меня он также был другом, к которому я мог обратиться за надежным советом или за шутливой репликой в самый подходящий момент, чтобы успокоить расшатанные нервы. Я буду скучать по своему другу», — сказано в опубликованном обращении американского президента.

Память сенатора также почтили Джордж Буш-младший и экс-президент Билл Клинтон. Они назвали политика великим патриотом, «посвятившим всю свою жизнь служению американскому народу».

Доул начал свою политическую карьеру в Палате представителей штата Канзас после службы в Армии США во время Второй Мировой войны. Позднее он восемь лет занимал должность окружного прокурора. С 1960 был представителем Канзаса сначала в Палате представителей Конгресса, затем с 1968 по 1996 год в Сенате США. На президентских выборах 1996 года он был кандидатом от республиканцев, однако проиграл демократу Биллу Клинтону.