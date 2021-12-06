Предложено новое лечение дыхательной недостаточности после COVID-19

Российские ученые из Сибирского государственного медицинского университета и Томского национального исследовательского медицинского центра разработали новый способ лечения дыхательной недостаточности у переболевших коронавирусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале EXCLI Journal. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

У пациентов, которые перенесли острый респираторный дистресс-синдром на фоне вирусной пневмонии от COVID-19, может развиться долговременная дыхательная недостаточность. Известные методы терапии иногда оказываются неспособными избавить человека от этого состояния.

В новой работе российские ученые предложили использовать кратковременные ингаляции газовой смеси, содержащей ксенон и кислород. Эффективность этого способа определили с помощью компьютерной томографии, психометрии и других методов. Ученые выяснили, что у пациентов увеличился дыхательный объем, снизилась частота дыхания и сердечных сокращений, а также повысилось содержание кислорода в артериальной крови.