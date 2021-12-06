Машина скорой помощи сбила пенсионерку у поликлиники в Москве

В Москве на Большой Очаковской улице водитель скорой помощи сбил пенсионерку. Об инциденте пишет РЕН ТВ.
ДТП произошло на территории городской поликлиники №8. Машина наехала на женщину, в результате она получила множественные переломы. Россиянку госпитализировали.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области автомобиль скорой помощи сбил на переходе мужчину и сразу отвез его в больницу. Водитель признался, что не заметил красный сигнал светофора. У 61-летнего пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану головы.