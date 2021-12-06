Жителям Брянска предложили экскурсию по Новозыбкову и Злынке

12 декабря жители и гости Брянска смогут отправиться в Новозыбков и Злынку с экскурсией

Жители и гости Брянска смогут побывать в Новозыбкове и Злынке, где им расскажут о жизни и быте отшельников-староверов, а также ознакомят с особым стилем «злынковской» архитектуры и покажут планировку исторической слободы. Как уточняет MK.RU, экскурсия запланирована на 12 декабря.

Организаторы поездки отметили, что по пути участники экскурсии также остановятся в Нижнем Варине — зоне отселения после Чернобыля, где им покажут заброшенные дома с удивительными наличниками и предметами быта. Кроме того, путешественникам предложат остановиться в казачьем селе Крапивна, где располагается уникальная заброшенная церковь.

Желающие отправиться на экскурсию должны предварительно записаться. Отправной точкой путешествия станет «Линия 1».

Ранее сообщалось, что крымский краевед Сергей Гонтарь запланировал создание музея лаванды под открытым небом.