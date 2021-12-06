Экономист рассказал об устройстве финансовых пирамид

Экономист Беляев о финансовой пирамиде: тот, кто приходит позже, не получает ничего

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев рассказал «Ленте.ру» о том, как устроены финансовые пирамиды.

При построении финансовой пирамиды мошенники чаще всего заключают с потенциальными жертвами договоры об изготовлении какой-то продукции, которая на самом деле их не интересует, объяснил экономист, назвав это «дымовой завесой».

«Принцип пирамид заключается в том, что те, кто пришел раньше, получает свое вознаграждение за счет тех, кто пришел позже, и в конце концов остается какой-то слой, который не получает ничего, потому что, в принципе, заканчивается количество таких людей, или, что еще более опасно, строители пирамид просто решают, что они уже денег достаточно заработали, пора эту деятельность прекращать и переводить средства на счета, которые недоступны для наших контролирующих органов», — рассказал Беляев.

Ранее стало известно о предложении ЦБ упростить порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннических операций. По данным регулятора, за третий квартал 2021 года мошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей, что на 18,5 процента больше, чем год назад. При этом банки вернули клиентам только 7,7 процента похищенных средств, то есть меньше 250 миллионов рублей.

