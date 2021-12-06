В московском метро встали поезда из-за забежавшего в тоннель голого пассажира

Сотрудники московского метрополитена на час приостановили движение поездов на Калужско-Рижской линии из-за пассажира, который забрался на крышу поезда. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

По информации ведомства, мужчина спустился с платформы на станции «Профсоюзная» и забежал в тоннель в сторону «Академической». При задержании дебошир сопротивлялся полиции и забрался на крышу одного из вагонов поезда. При этом ТАСС сообщает, что мужчина предварительно разделся догола.

«Пассажиры все это время находились в поезде в тоннеле, так как машинист сразу же затормозил именно там — после того, как получил информацию о человеке на путях. Из-за того, что поезд долго находился в тоннеле без напряжения — в вагонах перестал работать свет», — указали в Дептрансе.

В ведомстве добавили, что в причинах произошедшего будут разбираться полиция и суд, а нарушителю выставят штраф.

Ранее 13 ноября сообщалось, что в московском метрополитене произошел сбой из-за падения на рельсы сразу двух пассажиров. Отмечалось, движения не было от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.