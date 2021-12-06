Способ парикмахера ускорить рост волос вывел из себя пользователей сети

Парикмахер из Нью-Йорка засняла процесс стрижки в салоне красоты на камеру и вывела из себя пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Оля Юдина (Olya Iudina) разместила короткий ролик, на котором показала якобы действенный способ ускорить рост волос и сохранить их качество. На кадрах героиня материала аккуратно подрезала кончики прядей клиентки на несколько миллиметров. По ее словам, такой метод также помогает избавиться от секущихся концов.

Публикация стала вирусной и набрала больше 860 тысяч просмотров и больше 14 тысяч лайков. Юзеры принялись обсуждать предложенный лайфхак в комментариях. Многих разозлила некомпетентность парикмахера. «Для достижения обозначенных результатов нужно приложить гораздо больше усилий», «Ее волосы такие сухие и ломкие», «Ей нужно подрезать еще как минимум несколько сантиметров», «И эта ерунда будет стоить 80 долларов (5900 рублей)», — негодовали они.

В июле неумелый парикмахер испортил волосы клиентки и рассердил пользователей сети. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @yourhotmomsgf объяснила, что пришла в салон, чтобы подкрасить корни и затонировать локоны в светло-коралловый цвет. Девушка продемонстрировала, как неумелый мастер дважды обесцветил ее волосы, а затем окрасил их в ярко-розовый. У героини ролика также остались пятна краски на лице и шее.