Кардиолог назвала способ снизить уровень холестерина людям до 40 лет

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала способ снизить уровень холестерина. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

Кореневич считает, что людям до 40 лет помогут понизить содержание холестерина в крови правильное питание и регулярные физические нагрузки. При этом особенно важно обращать внимание именно на продукты, из которых состоит рацион.

Врач также развеяла миф, что правильное питание подразумевает отказ от соленого, острого и жареного. Строгих запретов в еде быть не должно, и любые изменения должны происходить плавно, добавила кардиолог.

«К сожалению, никаких таблеток для повышения хорошего холестерина нет, есть только препараты для понижения плохого холестерина. Но этого недостаточно», — отметила Кореневич. Специалист порекомендовала регулярно есть жирную морскую рыбу и растительное, льняное, конопляное и оливковые масла.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала дешевый продукт для снижения холестерина. Для нормализации уровня холестерина можно есть семена кунжута, но не стоит их употреблять ежедневно, заявила нутрициолог Анна Дробышева.