Рыболов поймал крупного окуня и поставил рекорд

Рыболов из США поставил рекорд по ловле красных каменистых окуней

Житель американского штата Северная Каролина поймал крупного красного каменистого окуня и поставил рекорд штата. Об этом сообщает сайт Outdoor Life.

Рыболову Мэтью Парру, удившему рыбу в районе мыса Лукаут, попалась рыба длиной 54,6 сантиметра и толщиной 44,6 сантиметра, весившая 3,22 килограмма, что лишь немного уступает мировому рекорду по версии Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) — четырехкилограммовому красному каменистому окуню, пойманному в 1994 году в районе острова Вознесения в Атлантическом океане.

Северная Каролина впервые зарегистрировала рекорд по ловле красных каменистых окуней. Категорию ввели специально для улова Парра, признанного исключительно крупным для этого штата.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в озере Алатуна в американском штате Джорджия пойман голубой сом рекордной величины. В качестве наживки использовался канальный сомик весом 900 граммов, пойманный рыбаком в начале рыбалки.

