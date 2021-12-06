Названа угроза опаснее омикрон-штамма

Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США может представлять для инвесторов большую опасность, чем распространение омикрон-штамма коронавируса. Такое мнение высказали аналитики банка Morgan Stanley в прогнозе на следующий год, пишет Bloomberg.

Эксперты во главе со старшим стратегом Morgan Stanley по американскому рынку акций Майклом Уилсоном назвали главной угрозой возможное решение ФРС сократить покупки активов. Там уверены, что новый штамм коронавируса не является основным фактором риска для рынка акций.

Стратеги из JPMorgan также предсказывают негативное влияние на рынки акций, если мировые центральные банки снизят скорость скупки активов. Эксперты UBS ожидают период повышенной волатильности в будущем, поскольку у инвесторов недостаточно данных об омикрон-штамме и намерениях ФРС. Аналитики рекомендуют инвесторам не избавляться быстро от рисковых активов.

Главный инвестиционный стратег TIAA Investments Брайан Ник считает, что главную опасность несет внезапное повышение ключевой ставки, на которую центральные банки будут вынуждены реагировать при сильном росте инфляции. В TIAA уверены, что в следующем году останутся позади большинство рисков, связанных с коронавирусом.

В начале декабря глава ФРС Джером Пауэлл заявил о скором сворачивании программы количественного смягчения, предусматривающей покупку государственных и корпоративных облигаций с целью снижения их доходности и предоставления дополнительной ликвидности банковской системе. Регулятор планирует снизить объемы закупки облигаций на 15 миллиардов долларов ежемесячно (в ноябре на эти меры было потрачено 105 миллиардов долларов). В ответ Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти США и ФРС поторопиться с ужесточением денежно-кредитной политики.