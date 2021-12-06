Эсминец США зашел в румынский порт в Черном море

Шестой флот ВМС США: эсминец Arleigh Burke зашел в румынский порт Констанца на Черном море

Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) военно-морских (ВМС) США зашел в румынский порт Констанца на Черном море с запланированным визитом. Об этом сообщил Шестой флот ВМС США в Twitter.

В военном ведомстве уточнили, что Arleigh Burke проводит в Черном море «рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности».

25 ноября ракетный эсминец Arleigh Burke заходил в акваторию Черного моря с целью приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе. За кораблем начали слежение Вооруженные силы России.

Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Россия будет тщательно наблюдать за действиями вооруженных сил НАТО около своих границ. Он также отметил, что США с союзниками создают выгодный им информационный фон, чтобы наращивать военную мощь и усиливать разведывательную деятельность.