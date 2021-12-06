Экономист рассказал о роли «Северного потока-2» в разрешении газового кризиса

Период резкого увеличения цен на газ в Европе и так называемый газовый кризис в регионе практически завершился, считает экономист Андрей Колганов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что роль в разрешении ситуации не сыграет даже возможный незапуск «Северного потока-2» — у ЕС существует достаточное количество альтернативных трубопроводов.

Даже само слово «кризис», как считает экономист, является преувеличением — речь, по его словам, шла скорее о временном увеличении цен на газ.

«Проект "Газпрома" создает больший доступ, но не является таким критически важным. Так что ситуация не настолько серьезная, чтобы говорить именно о кризисе. Наблюдалось временное повышение цен из-за соотношения спроса и предложения на газ. Но этот период подходит к концу, ситуация нормализуется. И от запуска или незапуска "Северного потока-2" она уже не зависит», — заключил Колганов.

Экономист подчеркнул, что, несмотря на то что формально кризис уже закончился, зарекаться о том, что цены ни при каком условии не пойдут вверх, безусловно, нельзя. Обстоятельства малопрогнозируемы и могут сложиться как угодно.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В начале ноября в министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что процесс сертификации газопровода продолжается, дата завершения процедуры пока неизвестна.