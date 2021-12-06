В Казахстане назвали виновных в гибели спасателей на горящем складе боеприпасов

Сотрудники Министерства обороны Казахстана дезинформировали спасателей насчет того, что на горящем складе боеприпасов в Жамбылской области отсутствует угроза взрыва. Об этом заявил заявил глава МЧС республики Юрий Ильин, пишет «Sputnik Казахстан».

В качестве виновных в гибели сотрудников МЧС он назвал руководство военного ведомства и самого объекта. По его словам, они не проинформировали спасателей об отсутствии на месте пожара какой-либо другой угрозы, кроме хранящегося на складе тротила. При этом Ильин обратил внимание, что при высокой температуре взрывчатое вещество должно было просто выгореть, а не сдетонировать.

Министр отметил, что сейчас МВД продолжает следствие, а сотрудники МЧС помогают правоохранителям разобраться в причинах и последствиях взрыва. Он также добавил, что в ходе прошедших проверок был выявлен ряд нарушений и возбуждено уголовное дело.

26 августа на складе боеприпасов, находящемся на территории воинской части в Жамбылской области, произошел пожар, за которым последовали взрывы боеприпасов. Всего в результате инцидента погибли 17 человек, из них 10 — спасатели. Число пострадавших превысило 90 человек.