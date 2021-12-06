Европа решила бороться с бесполезными для спасения планеты компаниями

Европарламент решил ужесточить правила по выпуску «зеленых» облигаций, чтобы бороться с компаниями, нарушающими свои обещания по спасению планеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь эмитенты зеленых облигаций и облигаций, привязанных к устойчивому развитию, должны будут разработать план достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Также компаниям необходимо придерживаться вариантов развития, которые способствуют ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Комиссия ЕС предложила внести эти поправки к сводам правил, чтобы гарантировать, что зеленые облигации не будут финансировать ядерную или газовую энергетику.

«Я хочу повысить доверие к зеленым облигациям», — заявил член парламента Пол Тан, который отвечает за разработку законодательства. Он подчеркнул, что компания должна быть на пути к углеродной нейтральности. В противном случае инвесторы могут потратить свои средства без пользы, вложив их в компании, которые на самом деле не придерживаются принципов устойчивого развития. Зеленые облигации продавались нефтяными компаниями, аэропортами, и другими загрязнителями.

Поправки подразумевают, что новые требования к зеленым облигациям пока останутся добровольными, но законодатели собираются постепенно вводить их в обязательном порядке. Правила требуют обсуждения и согласия государств-членов ЕС. Хотя это первый залп в позиции парламента, переговорный процесс требует согласия государств-членов и может занять год или больше. Пол Тан надеется, что поправки будут внесены в парламент к весне.

Все большее количество компаний и государств берут на себя обязательства по сокращению выбросов, а инвесторы становятся более заинтересованными в ценных бумагах, которые соответствуют принципам устойчивого развития. Участники рынка, не успевающие приспособиться к новым тенденциям, рискуют потерять часть возможных вложений — и это касается не только предприятий, но и целых стран. В частности, Австралии, которая слишком полагается на уголь, может грозить дефолт, если страна не изменит свою политику на более экологичную.