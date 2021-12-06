Минздрав пообещал вылечить всех россиян от гепатита С до 2030 года

Главный инфекционист Минздрава Чуланов: 700 тыс россиян вылечат от гепатита С до 2030 года

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что до 2030 года планируется вылечить всех россиян с диагнозом гепатит С, которые находятся на диспансерном учете. Его слова передает «Коммерсантъ».

На данный момент это 700 тысяч человек, ежегодно только 2–3 процента из них получают лечение. При этом Чуланов не раскрыл источники финансирования программы и сроки ее принятия.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил медицинскому ведомству сформировать перечень мер для снижения смертности от ряда заболеваний, включая хронический вирусный гепатит С. Пациенты выразили опасения из-за задержки исполнения поручений и призвали депутатов Госдумы включиться в разработку мер.

Ранее кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, когда пациентам с гепатитом нельзя ставить прививку от COVID-19. В качестве противопоказания к вакцинации эксперт назвал острый период вирусного гепатита. Также нельзя ставить прививку при нарушении нормального функционирования органов. Врач также отметил, что среди зараженных COVID-19 самый высокий риск появления осложнений наблюдается у больных с вирусными гепатитами В или С.