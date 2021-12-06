Доходы бюджета Мурманской области выросли на 30 процентов

Доходы бюджета Мурманской области за последние два года выросли на 30 процентов. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор Андрей Чибис, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Многие уважаемые люди позитивно оценивают потенциал развития Мурманской области. Что особенно важно — повышение инвестиционной привлекательности региона привело к тому, что за последние два года бюджет Мурманской области вырос на 30 процентов. То есть стало на треть больше средств, которые мы можем инвестировать в самые важные для людей сферы — здравоохранение, обновление дорог, общественного транспорта, благоустройство, образование», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также сообщил, что Мурманская область вошла в число лидеров по валовому региональному продукту в Северо-Западном федеральном округе, а темпы роста инвестиций в регионе превышают среднероссийский уровень.

В ходе совещания Андрей Чибис поблагодарил вице-губернаторов Ольгу Кузнецову и Елену Дягилеву за успешное представление региона на XI международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», прошедшем в Санкт-Петербурге 2-4 декабря.

