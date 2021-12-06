Верховный судья Греции попался на употреблении кокаина и ушел в отставку

Заместитель председателя Государственного совета Греции (высшего административного суда страны) Панайотис Эвстратиу подал в отставку после того, как в сети появились обвинения в его адрес. В них утверждается, что верховный судья попался на употреблении и хранении кокаина у себя дома, а также в вовлечении несовершеннолетних в торговлю наркотиками. Об этом пишет греческое издание NewsBreak.

Судья подал прошение об отставке спустя сутки после того, как трое несовершеннолетних иностранцев, пойманных в его многоквартирном доме, заявили, что именно Эвстратиу снабжал их «товаром». Судья опровергает все обвинения и утверждает, будто решился на отставку исключительно ради престижа суда.

По данным СМИ, в ночь на 4 декабря полицейские проверили троих подозрительных молодых людей в южном пригороде Афин. У них был обнаружен кокаин. По разрешению министра юстиции в доме судьи провели обыск, однако полицейские освободили Эвстратиу: существует особая процедура привлечения к ответственности судей.