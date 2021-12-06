Российский врач назвал категорию людей с плохой реакцией на прививки

Врач Подхомутников: люди с первой и третьей группой крови плохо реагируют на прививки

Люди с первой и третьей группой крови могут плохо переносить прививки. Такую категорию пациентов назвал врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Владимир Подхомутников, его слова приводит портал «Доктор Питер».

Подхомутников отметил, что первая группа крови характеризуется крайне высокой чувствительностью на прививки. Часто у этих людей в течение первых трех дней после вакцинации отмечаются повышение температуры, раздражительность и вялость.

Обладатели второй группы крови, по словам врача, положительно переносят поствакцинальный период. У таких людей особо чувствителен пищеварительный тракт, поэтому пероральная вакцинация может вызвать у них некоторую реакцию.

У людей с третьей группой крови также часто наблюдается плохая реакция на прививки. Считается, что эта группа крови исторически сформировалась под воздействием еще большей эволюции человека, что сделало организм еще слабее, рассказал Подхомутников.

По словам врача, у обладателей четвертой группы крови негативные реакции на прививки обычно не регистрируются, однако таким людям не рекомендуются пероральные вакцинации.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что медотвод к вакцинации от COVID-19 могут получить граждане с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции может появиться в середине декабря. В настоящий момент идет разработка документа в Минздраве.