В Минздраве назвали категорию людей для медотвода к вакцинации от COVID-19

Мурашко: медотвод к вакцинации от COVID-19 могут получить люди с аллергией и инфекциями

Медотвод к вакцинации от COVID-19 могут получить граждане с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Такую категорию людей назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил развитие пандемии коронавируса и заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в стране идет на спад. Число пациентов с коронавирусом сейчас приближается к 900 тысячам, отметил министр.

Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции может появиться в середине декабря. В настоящий момент идет разработка документа в Минздраве.

Противопоказаниями к прививке являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.