Рашкин прокомментировал допрос по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы Рашкин заявил, что допрос в СК прошел в соответствии с регламентом

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте на лося, покинул здание Следственного комитета после допроса. Он заявил, что мероприятие прошло в соответствии с регламентом, пишут «Известия».

Депутат Госдумы практически ничего не сказал журналистам. Отмечается, что вопрос о признании вины Рашкин комментировать отказался, сославшись на документы о неразглашении тайны следствия.

2 декабря глава СК России Александр Бастрыкин завел в отношении депутата уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

По информации следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе с приятелями охотился на лося, не имея разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили ее в багажник машины. Там добыча была найдена сотрудниками полиции и комитета охотничьего хозяйства Саратовской области.

25 ноября депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение политика неприкосновенности. Сначала он утверждал, что нашел тушу в лесу, однако позже признался в убийстве лося.