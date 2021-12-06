Российский сенатор высмеял «рвение» Украины вступить в НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял желание Украины стать членом НАТО. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

По словам Пушкова, киевские власти готовы пожертвовать страной и вступить в НАТО, чтобы втянуть альянс в конфликт с Россией.

«Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер дал совет Украине: ведите себя, как Финляндия в отношениях с НАТО и с Россией. От представителя страны НАТО совет достаточно мудрый, но именно по этой причине нынешние киевские власти его воспринять не способны. В Киеве некому это понять: уровень не позволяет, да и страну не жалко. Так и будут с присвистом и гиканием рваться в НАТО, пытаясь втянуть альянс в войну с Россией», — считает Пушков.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с Украиной брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза, но не является членом альянса. Немецкий дипломат заявил, что Россия давно опасается, что США намереваются ввести Украину в состав НАТО. Однако, подчеркнул Ишингер, «для России это красная черта».