Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева вышлют из России

Суд выслал из России задержанного за опасное вождение бойца MMA Чоршанбиева

Останкинский суд Москвы признал бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева виновным в нарушении миграционного законодательства и принял решение выдворить его из России. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен также заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.

3 декабря Чоршанбиев нарушил правила дорожного движения во время езды по Лефортовскому тоннелю на Toyota Camry. 26-летний спортсмен был задержан на 92 километре внешней стороны МКАД. Боец не предъявил сотрудникам ГИБДД водительского удостоверения, которое действует на территории Российской Федерации. Также у спортсмена не было полиса ОСАГО.

До принудительного выдворения из страны бойца поместят в Центр содержания иностранных граждан.