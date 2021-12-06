Врач назвал причины вызвать скорую помощь при коронавирусе

Врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik назвал причины вызвать скорую помощь при коронавирусе.

«Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно», — сказал он. При этом если в состоянии зараженного происходят какие-то резкие изменения, то человеку помощь врачей.

По словам специалиста, есть определенный набор «симптомов красного флага», которые указывают на тяжелое состояние пациента с COVID-19 и грозящую ему опасность. Так, в первую очередь необходимо обращать внимание на дыхание инфицированного. «В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 [в минуту], если она уходит к 30, то это проявление одышки», — пояснил он.

Водовозов уточнил, что самое главное — понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, сказал терапевт.

Ранее в декабре заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал опасную ошибку при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без угнетающих иммунитет препаратов, так как организм пациента с COVID-19 крайне редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

