Украинцев предупредили о подорожании жилья

«24 канал»: по итогам первой половины 2022 года жилье на Украине подорожает на 5 процентов

Цены на жилье на Украине стремительно растут. Квадратный метр в Киеве в среднем стоит 39 тысяч гривен (105 тысяч рублей), в Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове — 25-26 тысяч гривен (67,5-70 тысяч рублей), сообщает «24 канал» со ссылкой на данные экспертов рынка недвижимости.

По подсчетам аналитиков, в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го средние цены на жилье в Киеве выросли на 20 процентов, в целом по Украине рост составил 20 процентов на вторичном рынке жилья и 20-30 процентов на первичном.

Эксперты отмечают, что спрос на недвижимость в стране реализован практически на 90 процентов, так что в ближайшие несколько месяцев рынок жилья будет находиться в состоянии стабилизации. Однако уже весной жилье может начать расти в цене, таким образом, за первое полугодие квадратные метры могут подорожать на 5 процентов, предупредили специалисты.

Ранее стало известно, что на Украине активизировались квартирные мошенники. Они подделывают документы на чужое жилье и впоследствии спокойно его продают. В украинском минюсте гражданам рекомендовали дублировать все документы на недвижимость в электронном реестре вещественных прав.