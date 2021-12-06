ВОЗ оценила уровень вакцинации населения от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила, что более 100 стран не имеют 40-процентного охвата населения прививками от COVID-19, и более половины из них рискуют не достичь этой цели, поставленной ВОЗ. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Более 100 стран все еще не достигли цели в 40 процентов, и более половины из них, находящиеся в основном в Африке, рискуют не достичь ее к концу этого года в основном из-за того, что у них нет доступа к вакцинам, в которых они нуждаются», — рассказал об уровне вакцинации Гебрейесус.

Также глава организации напомнил, что сейчас более 80 процентов имеющихся в мире вакцин ушли в страны G20, тогда как государства с низкими доходами, большинство из которых африканские, получили для людей лишь 0,6 процента произведенных вакцин. «Чем дольше будет сохраняться вакцинное неравенство, тем больше возможностей будет у вируса распространяться и мутировать способами, которые никто не может предотвратить или предвидеть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВОЗ не видит необходимости в создании новой вакцины от коронавируса на фоне ситуации с омикрон-штаммом. Организация считает, что вакцины необходимо просто доработать, чтобы они были более действенными против нового варианта.